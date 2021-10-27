В отношении вдовы Картрайта возбудили дело о надругательстве над телом умершего

Напомним, расчлененное тело рэпера обнаружили в Петербурге в конце июля 2020 года.

Новое уголовное дело возбуждено в отношении Марины Кохал, которая обвиняется в совершенном летом 2020 года убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Женщина теперь подозревается в надругательстве над телом умершего. Об этом ТАСС сообщил адвокат обвиняемой Юрий Авдеев.

Адвокат предполагает, что данное дело будет объединено с прежним делом об убийстве. В начале января стало известно об окончании следствия по делу Кохал. Все материалы передали для ознакомления адвокатам.

Напомним, расчлененное тело музыканта обнаружили в Петербурге в конце июля 2020 года. По версии следователей, Марина Кохал убила своего супруга, а затем расчленила тело для сокрытия следов преступления. Сама она заявляла, что сделала это, чтобы скрыть смерть рэпера от передозировки наркотиков. Точная причина смерти музыканта неизвестна до сих пор. Сейчас Марина Кохал находится под домашним арестом.

Фото: ВКонтакте / Картрайт