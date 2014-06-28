  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жены умершего рэпера Энди Картрайта
Сегодня, 11:28
141
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении жены умершего рэпера Энди Картрайта

0 0

Следствие считает, что Марина Кохал убила и расчленила своего мужа.

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал сразу по двум статьям: убийстве и надругательстве над телами умерших. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кохал заявила ходатайство о том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных.

По версии следствия, Кохал ввела мужу инъекцию препарата, от которого у него развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. После наступления смерти она расчленила труп и уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли. Это произошло в период с 24 по 29 июля 2020 года. 

Подсудимая не признает свою вину.

Фото: соцсети Александра Юшко

Теги: марина кохал, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии