В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Картрайта

Тома передадут для ознакомления адвокату.

В понедельник, 10 января, предварительное следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта завершено. Об этом Piter.tv сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

По словам адвоката, вероятно до конца февраля специалисты будут изучать дело – в скором времени два тома по делу Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа, передадут для ознакомления. Поскольку быстро прокомментировать материалы нельзя, решение о каких-либо ходатайствах будет принято не ранее, чем через два месяца. Кроме того, Лукьянов отметил, что дело может не дойти до суда.

Напомним, что сейчас Марина Кохал находится под домашним арестом.

Следствие предполагает, что рэпера Энди Картрайта убили Марина Кохал и ее мать (уголовное дело против нее прекратили ранее). Расчлененное тело музыканта нашли 30 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте.

Фото: Объединенная пресс-служба судов