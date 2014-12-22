Вдове рэпера Энди Картрайта продлили домашний арест на 6 месяцев

Женщину обвиняют в убийстве супруга и надругательстве над его телом.

Накануне в Смольнинском районном суде прошло предварительное слушание по уголовному делу в отношении вдовы музыкального исполнителя Энди Картрайта. Его жену Марину Кохал обвиняют в убийстве рэпера и надругательстве над его телом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд продлил женщине домашний арест на 6 месяцев и исключил прогулки. Следующее слушание состоится 3 июня.

По версии следствия, не позднее 29 июля 2020-го года женщина убила супруга во время ссоры, а затем расчленила его тело и частично уничтожила останки. Экспертиза показала, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Ранее на Piter.tv: ребенка убитого Энди Картрайта не поместят в детдом по решению суда.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга.