Ребенка убитого Энди Картрайта не поместят в детдом по решению суда

Арестованная по обвинению в убийстве супруга Марина Кохал попросила признать постановление местной администрации незаконным.

В понедельник, 7 июня, Смольнинский районный суд Петербурга отменил решение муниципальных депутатов, согласно которому сына погибшего рэпера Энди Картрайта должны были поместить в детский дом, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Истцами выступили задержанная по обвинению в убийстве мужа Марина Кохал и супруга ее адвоката Надежда Авдеева. Женщины попросили признать незаконным постановление МО №7 о помещении ребенка в "Центр содействия семейному воспитанию № 15", отменить его. Авдеева планировала принять мальчика в свою семью.

Требования были удовлетворены частично. По постановлению суда, бездействие администрации МО "Смольнинское" признано незаконным. Также суд возложил обязанность рассматривать вопрос о предварительной опеке, а до решения взять опеку на себя.

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Фото: Piter.tv