В МВД утвердили правила доставки пьяных в вытрезвители

В вытрезвители будут попадать пьяные с общественных мест.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев утвердил порядок доставления в вытрезвители пьяных. Приказ уже опубликвоан на интернет-портале правовой информации.

Так, россиян, которые утратили возможность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде, будут доставлять в вытрезвители с городских улиц, площадей, стадионов вокзалов, аэропортов и так далее.

Это касается и тех, кто находится в квартире или доме в состоянии алкогольного опьянения. Однако в вытрезвитель заберут в том случае, если пьяный угрожает жизни другого человека или может нанести ущерб имуществу.

Полицейские должны будут человеку в состоянии алкогольного опьянения оказать первую помощь и при необходимости вызвать скорую. Об этом необходимо будет доложить в дежурную часть и обеспечить сохранность имущества человека. Полицейские должны будут составить акт с информацией о пьяном, где будут указаны данные сотрудника.

Фото: pixabay