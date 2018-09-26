МВД предложило расширить круг лиц, которые могут работать в полиции

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев подготовил законопроект приказа о расширении круга лиц, которые могут выполнять обязанности сотрудников полиции, но при этом не являющимся на самом деле оперативником из МВД. Соответствующий текст документа опубликован на портале нормативных правовых актов. К выполнению обязанностей представителей МВД предлагается сотрудников внутренних дел России, которые не являются полицейскими, по решению их руководителей. Такие лица будут изучать необходимы для выполнения обязанностей правовые акты, разрабатывать требуемые умения и навыки. Перед выполнением обязанностей, у привлекаемых к работе сотрудникам будут проверять профильные знания. Не прошедшие проверку сотрудники не будут допущены к работе в полиции.
Приказываю: утвердить прилагаемый Порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию.
проект приказа Владимира Колокольцева
