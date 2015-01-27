МВД выступило против идеи о возможности исключать страны из Интерпола

Владимир Колокольцев принял участие в конференции АСЕАНАПОЛ.

Российские правоохранительные органы выступают против внесения изменения в устав Интерпола, позволяющего исключить из организации страну-члена. Соответствующее заявление сделал глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая на 43-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ). Эксперт обозначил позицию, согласно которой Москва вместе с рядом других участников занимается защитой базовых ценностей Интерпола. Среди них указаны нейтралитет, недопущение влияния политической конъюнктуры на полицию и необоснованных отказов от сотрудничества.

Выступаем против обсуждаемой в настоящее время идеи о внесении в устав организации изменений, позволяющих исключить из нее страну-члена. Приветствуем решение Исполкома Интерпола о частичном снятии ограничительных мер в отношении РФ. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

Фото: Telegram / МВД Медиа, Ирина Волк