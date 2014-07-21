  1. Главная
Драка в ночном клубе на Петроградской стороне обернулась уголовным делом
Сегодня, 10:58
На месте обнаружили 28-летнего мужчину с ушибом лица.

Полиция Петроградского района задержала местного жителя, который избил своего оппонента в ночном клубе. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 2 ноября правоохранителям поступили сведения о драке в заведении на проспекте Медиков. На месте обнаружили 28-летнего мужчину с ушибом лица. Через несколько часов поймали и второго нетрезвого участника конфликта в возрасте 40 лет. Последний напал на незнакомца в ходе внезапно возникшей ссоры на фоне выпитого алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Ветеранов нетрезвый незнакомец напал на женщину. 

Фото: Piter.TV 

Теги: драка, проспект медиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

