На проспекте Ветеранов нетрезвый незнакомец напал на женщину
Сегодня, 10:25
Пострадавшая написала заявление в полицию, газовый пистолет у напавшего изъят.

Буйный прохожий, напавший на женщину на проспекте Ветеранов, задержан полицией Кировского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 3 ноября к правоохранителям обратился 25-летний местный житель с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта злоумышленник схватил женщину за волосы и пригрозил ей газовым пистолетом, а на замечания окружающих не реагировал. На месте поймали нетрезвого 30-летнего мужчину. 

Пострадавшая написала заявление в полицию, газовый пистолет у напавшего изъят. 

Ранее мы рассказывали о том, что бытовой конфликт между супругами в Ломоносове завершился поножовщиной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение, проспект ветеранов
