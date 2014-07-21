На проспекте Ветеранов нетрезвый незнакомец напал на женщину

Пострадавшая написала заявление в полицию, газовый пистолет у напавшего изъят.

Буйный прохожий, напавший на женщину на проспекте Ветеранов, задержан полицией Кировского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 3 ноября к правоохранителям обратился 25-летний местный житель с сообщением о том, что на остановке общественного транспорта злоумышленник схватил женщину за волосы и пригрозил ей газовым пистолетом, а на замечания окружающих не реагировал. На месте поймали нетрезвого 30-летнего мужчину.

