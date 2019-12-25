Бытовой конфликт между супругами в Ломоносове завершился поножовщиной

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы задержали в Ломоносове рецидивиста, нанесшего ножевые ранения 35-летней супруге. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Утром 30 октября в полицию поступили сведения о том, что в одной из квартир в Петровском переулке произошел бытовой конфликт, в ходе которого серьезные ранения получила женщина. На потерпевшую напал с ножом муж-ровесник, ранее судимый за умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали проникающее ножевое ранение почки и печени, непроникающие ножевые ранения в области поясницы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV