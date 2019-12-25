  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Бытовой конфликт между супругами в Ломоносове завершился поножовщиной
Сегодня, 13:06
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Бытовой конфликт между супругами в Ломоносове завершился поножовщиной

0 0

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Росгвардейцы задержали в Ломоносове рецидивиста, нанесшего ножевые ранения 35-летней супруге. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 30 октября в полицию поступили сведения о том, что в одной из квартир в Петровском переулке произошел бытовой конфликт, в ходе которого серьезные ранения получила женщина. На потерпевшую напал с ножом муж-ровесник, ранее судимый за умышленное причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью. 

Пострадавшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, у нее диагностировали проникающее ножевое ранение почки и печени, непроникающие ножевые ранения в области поясницы, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.TV: подростка госпитализировали после драки около школы в Петроградском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии