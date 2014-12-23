Подростка госпитализировали после драки около школы в Петроградском районе

В Петроградском районе Петербурга семиклассник получил серьезные травмы возле школы. По словам подростка, на него напал товарищ, пишет "Фонтанка" 30 октября.
Медики скорой помощи забрали 13-летнего мальчика накануне. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, повреждение зубов и перелом костей носа, его состояние оценено как среднетяжелое.
Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи СК РФ.
