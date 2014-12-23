  1. Главная
Подростка госпитализировали после драки около школы в Петроградском районе
Состояние мальчика оценено как среднетяжелое.

В Петроградском районе Петербурга семиклассник получил серьезные травмы возле школы. По словам подростка, на него напал товарищ, пишет "Фонтанка" 30 октября. 

Медики скорой помощи забрали 13-летнего мальчика накануне. У пострадавшего зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, повреждение зубов и перелом костей носа, его состояние оценено как среднетяжелое. 

Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи СК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что отправлен в СИЗО житель Петербурга, ударивший продавца ножом на Курчатова. 

Фото: Piter.TV 

