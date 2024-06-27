  1. Главная
Отправлен в СИЗО житель Петербурга, ударивший продавца ножом на Курчатова
Сегодня, 16:54
Потерпевшему помогли очевидцы и медики скорой помощи.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Напомним, злоумышленник совершил нападение на сотрудника магазина. 

По данным объединенной пресс-службы городских судов, 27 октября нетрезвый фигурант пришел в "Магнит" на улице Курчатова и нанес продавцу несколько ударов ножом. Потерпевшему помогли очевидцы и медики скорой помощи. 

Местного жителя задержали на следующий день, вину он признал. Суд отправил петербуржца в СИЗО до 28 декабря. 

Ранее на Piter.TV: мужчина ударил соседа ножом после замечания на Энгельса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

