Отправлен в СИЗО житель Петербурга, ударивший продавца ножом на Курчатова

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Напомним, злоумышленник совершил нападение на сотрудника магазина.

По данным объединенной пресс-службы городских судов, 27 октября нетрезвый фигурант пришел в "Магнит" на улице Курчатова и нанес продавцу несколько ударов ножом. Потерпевшему помогли очевидцы и медики скорой помощи.

Местного жителя задержали на следующий день, вину он признал. Суд отправил петербуржца в СИЗО до 28 декабря.

Фото: Piter.TV