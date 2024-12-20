Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

Владимир Колокольцев указал на ликвидацию ОПГ в Бурятии.

Глава российских правоохранительных органов Владимир Колокольцев заявил о ликвидации в на территории Бурятии подпольной нарколаборатории, а также изъятии в регионе крупной партии мефедрона. Соответствующей информацией руководитель МВД поделился с коллегами на заседании Государственного антинаркотического комитета. Генерал полиции сообщил о пресечении деятельности организованной группы (ОПГ). В настоящее время уточняется, что трое злоумышленников оборудовали место, в котором производились запрещенные синтетические вещества. Затем этот незаконный товар планировалось сбывать клиентам.

В августе текущего года из тайников, оборудованных у дачного поселка, изъято свыше 17,5 кг мефедрона. В ходе дальнейшей оперативной работы в Улан-Удэ ликвидирована лаборатория, где производился данный наркотик. Организаторы задержаны. Владимир Колокольцев, глава МВД РФ

В МВД добавили, что первая оптовая партия запрещенного вещества была изъята оперативниками летом 2024 года. Операция проводилась совместно с сотрудниками ФСБ, которые помогли установить местонахождение наркопроизводства и вышли на след подозреваемых. Также были обнаружены еще три тайника с мефедроном. Согласно предварительным данным, один из фигурантов расследования откликнулся на размещенное в мессенджере объявление о возможности легкого заработка. Анонимный куратор потребовал от него арендовать производственное помещение, а позже установить там оборудование, полученное через транспортную компанию. Знакомый этого мужчины помогал ему изготавливать наркотики, а еще один человек выполнял функции фасовщика и закладчика. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Задержанные отправлены под стражу.

Задержан подозреваемый в убийстве своего знакомого в Кузьмоловском.

Фото и видео: МВД Медиа