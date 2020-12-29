Стали известны результаты экспертизы останков рэпера Картрайта

Как следует из исследования, у трупа не хватает восьми внутренних органов.

В среду, 13 января, адвокат потерпевшей стороны Антон Кобит поделился результатами судмедэкспертизы тела Александра Юшко, известного как рэпер Энди Картрайт. Об этом сообщили в издании 78.ru.

Медики провели исследование и выяснили, что у трупа не хватает восьми внутренних органов, а на оставшихся частях патологоанатомы обнаружили воздействие низких температур, влажной среды и поваренной соли. По мнению юриста, обвиняемая в убийстве мужа Марина Кохал намеренно от них избавилась от желудка, поджелудочной, пищевода, желчного пузыря, кишечника, мочевого пузыря, надпочечников и предстательной железы, чтобы замести следы преступления и затруднить установление причины смерти.

Кроме того, была обнаружена прижизненная точечная рана с подкожным кровоизлиянием на правой ладони. Ее нанесли за полтора часа до гибели. Предполагается, что Кохал ввела Картрайту инсулиносодержащий препарат, из-за чего погибший впал в гипогликемическую кому. Исследование было затруднено из-за отсутствия крови в трупе: следователи предполагают, что Кохал специально слила ее.

Экспертиза опровергает версию о передозировке, что разрушает версию Кохал. Медики уверены, что Юшко умер не естественной смертью, однако назвать точную причину они не смогли.

Ранее мы писали, что сестре Марины Кохал отказали в опеке над сыном рэпера Энди Картрайта.

Фото: Картрайт / ВК