Сестре Марины Кохал отказали в опеке над сыном рэпера Энди Картрайта

Адвокат Кохал намерены обжаловать решение.

В среду, 13 января, адвокат подозреваемой в убийстве собственного мужа Марины Кохал Юрий Авдеев сообщил телеканалу "Санкт-Петербург", что сестре его подзащитной отказали в опеке над малолетним ребенком Кохал и Картрайта.

Уполномоченные органы сослались на жилищные условия семьи потенциальных опекунов. Адвокат Кохал намерены обжаловать решение. На данный момент ребенок находится в детском доме. Его данные внесли в банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь у него есть возможность найти семью.

Кроме того, адвокат Кохал уточнил, что сторона защиты до сих пор не смогла ознакомиться с результатом экспертизы останков Картрайта и с результатами психолого-психиатрической экспертизы подзащитной.

Ранее мы писали, что сына рэпера Картрайта не стали передавать под опеку в семью адвоката Марины Кохал.

Фото: Картрайт / ВК