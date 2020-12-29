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Сестре Марины Кохал отказали в опеке над сыном рэпера Энди Картрайта
Сегодня, 18:46
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smirenny

Сестре Марины Кохал отказали в опеке над сыном рэпера Энди Картрайта

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Адвокат Кохал намерены обжаловать решение.

В среду, 13 января, адвокат подозреваемой в убийстве собственного мужа Марины Кохал Юрий Авдеев сообщил телеканалу "Санкт-Петербург", что сестре его подзащитной отказали в опеке над малолетним ребенком Кохал и Картрайта. 

Уполномоченные органы сослались на жилищные условия семьи потенциальных опекунов. Адвокат Кохал намерены обжаловать решение. На данный момент ребенок находится в детском доме. Его данные внесли в банк данных детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь у него есть возможность найти семью.

Кроме того, адвокат Кохал уточнил, что сторона защиты до сих пор не смогла ознакомиться  с результатом экспертизы останков Картрайта и с результатами психолого-психиатрической экспертизы подзащитной.

Ранее мы писали, что сына рэпера Картрайта не стали передавать под опеку в семью адвоката Марины Кохал.

Фото: Картрайт / ВК

Теги: марина кохал, убийство энди картрайта, энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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