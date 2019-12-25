Сына рэпера Картрайта не стали передавать под опеку в семью адвоката Марины Кохал

Двоюродная сестра обвиняемой в убийстве хочет взять сына подсудимой под опеку.

Органы опеки не разрешили супруге адвоката Марины Кохал стать опекуном сына его подопечной. Такое решение было принято 29 декабря. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Надежда Авдеева является родственницей Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве рэпера Энди Картрайта. Женщина оспаривает в суде бездействие органов опеки МО "Смольнинское".

Адвокат Юрий Авдеев считает, что решения МО, которые были приняты при поддержке комитета по социальной политике, "выглядят местью" за то, что пара подала административный иск. Если мальчика оставят в детским доме, это нанесет вред его психике. В комитете вмешательство отрицают.

Напомним, по версии следователей, не позднее 23:40 29-го июля Марина Кохал убила своего мужа — рэпера Александра Юшко (псевдоним Энди Картрайт). Это произошло в доме №134 по Невскому проспекте в ходе конфликта.

Фото: Картрайт/ ВК