Мать девушки узнала о случившемся на следующий день после происшествия.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что мать Кохал объяснила решение дочери расчленить рэпера Картрайта. Об этом сообщает "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Как оказалось, накануне трагедии между супругами произошла ссора из-за того, что Картрайт хотел выпить пива, а Кохал не позволила ему. После девушка якобы обнаружила тело мужа, который скончался от наркотиков. Мать подсудимой заявила, что её дочь расчленила Картрайта, чтобы скрыть его смерть. Девушка не хотела, чтобы в сети узнали о передозировке мужа.

Напомним, что вдову рэпера Энди Картрайта арестовали на 2 месяца по делу об убийстве.

Ранее мы сообщали о том, что адвокаты Марины Кохал обжаловали решение Смольнинского суда об аресте.

Видео:YouTube / Следственный комитет Российской Федерации