Защита обжаловала арест жены Энди Картрайта

Как стало известно в среду, 5 августа, адвокаты Марины Кохал обжаловали решение Смольнинского суда об аресте. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.
Защита считает, что заключение и обвинение являются необоснованными, учитывая, что факт убийства не установлен. Напомним, что вдову рэпера Энди Картрайта арестовали на 2 месяца по делу об убийстве.
Ранее мы писали, что возлюбленная Картрайта рассказала об отношениях с рэпером.
Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт
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