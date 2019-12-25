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Защита обжаловала арест жены Энди Картрайта
Сегодня, 16:11
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smirenny

Защита обжаловала арест жены Энди Картрайта

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Вдову рэпера обвиняют в убийстве.

Как стало известно в среду, 5 августа, адвокаты Марины Кохал обжаловали решение Смольнинского суда об аресте. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

Защита считает, что заключение и обвинение являются необоснованными, учитывая, что факт убийства не установлен. Напомним, что вдову рэпера Энди Картрайта арестовали на 2 месяца по делу об убийстве. 

Ранее мы писали, что возлюбленная Картрайта рассказала об отношениях с рэпером.

Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт

Теги: убийство, энди картрайт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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