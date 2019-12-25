Влюбленные встречались тайно.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что возлюбленная Картрайта рассказала об отношениях с рэпером. Подробности она привела в беседе с РЕН ТВ.

По данным СМИ, музыкант более года встречался с молодой девушкой на стороне и собирался расторгнуть отношения со своей женой. Следователи предполагаю, что мотивом для жестокого убийства могла послужить ревность.

Предполагаемая любовница убитого рэпера заявила, что она познакомилась с ним еще в 2014 году. Однако тесно общаться они начали лишь в 2017-м. Стоит отметить, что уже в это время Картрайт был женат. Отношения любовников вскоре переросли в интимные и они встречались тайно. Девушка заявила, что супруга рэпера знала, что муж ей изменяет. Якобы Марина Кохал нашла женские волосы на толстовке супруга. После она побрилась налысо.

Любовница отметила, что она виделась с Юшко в марте этого года, а затем уехала в Пензу. При этом 27 июля девушка написала рэперу, что она возвращается в Петербург, а в ответ получила сообщение от Картрайта: "Какие предложения?". Она заподозрила, что с ней переписывается не Юшко, а его жена и прекратила общение.

Сторона защиты обвиняемой заявила, что переписка Картрайта с поклонницей носила исключительно дружественный характер. Адвокаты утверждают, что нет никаких признаков того, что они состояли в интимных отношениях.

Ранее мы сообщали о том, что жена Картрайта показала, где расчленяла тело мужа.

Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт