Жена Картрайта показала, где расчленяла тело мужа

По версии следствия, женщина убила супруга в ходе семейной ссоры.

Супруга рэпера Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, показала следователям, где расчленяла тело своего мужа. Видео со следственного эксперимента опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

По версии следствия, женщина убила супруга в ходе семейного конфликта. Инцидент произошел не позднее 29 июля в квартире одного из домов на Невском проспекте. После содеянного подозреваемая расчленила тело и пыталась уничтожить останки.

По словам самой женщины, ее супруг скончался от передозировки. Она не хотела, чтобы музыканта считали наркоманом, и решила, что будет лучше, если он просто исчезнет. Избавиться от останков жена музыканта так и не смогла и обратилась за помощью к адвокату.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Накануне обвиняемую арестовали на два месяца – до 30 сентября. Сама женщина просила отправить ее под домашний арест, что находиться вместе с ребенком, которому 2,5 года. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что мать расчлененного Энди Картрайта уверена, что ее сына убили.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации