Мать расчлененного Энди Картрайта уверена, что ее сына убили

Женщина надеется, что удастся установить истину, и виновные понесут наказание.

Мать расчлененного рэпера Александра Юшко, более известного под псевдонимом Энди Картрайт, уверена, что ее сына убили. Об этом рассказал адвокат Антон Кобит в интервью 5-tv.ru.

По словам защитника, сейчас женщина находится в подавленном состоянии, и дело не только в самой смерти сына, но и в ужасающих обстоятельствах происшествия.

"Она понесла большую утрату и, учитывая при каких обстоятельствах, можно говорить о нервном потрясении", - заявил Антон Кобит.

По мнению матери Картрайта и ее защитника, в словах жены рэпера есть несостыковки. Если она хотела, чтобы супруг без вести пропал, зачем тогда она отрезала кончики пальцев? Кобит заявил, что это было сделано для того, что скрыть следы преступления, чтобы его не опознали.

Адвокат отметил, что у матери рэпера нет никаких имущественных требований к обвиняемой в убийстве ее сына. Женщина только надеется, что удастся установить истину, и виновные понесут наказание.

О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля. По мнению следователей, рэпера во время ссоры убила и расчленила жена.

Ранее жена Энди Картрайта объяснила, почему расчленила его тело.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт