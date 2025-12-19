  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:21
131
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рэпер Гуф прибыл на слушание дела о грабеже в наро-фоминской бане

0 0

В октябре 2024 года музыкант вместе со своим другом напал на одного из посетителей бани в Апрелевке.

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, прибыл на слушание дела о грабеже в бане в Наро-Фоминске. Об этом сообщает телеканал "360".

На опубликованных кадрах видео рэпера проводили в зал судебного заседания. Обвинитель и его представитель на слушание дела не пришли.

Напомним, в октябре 2024 года музыкант вместе со своим другом напал на одного из посетителей бани в Апрелевке. Мужчини избили потерпевшего и отобрали смартфон. Ущерб оценили в 68 тысяч рублей. Сам рэпер вину не признал, его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы сообщали, что в России ущерб по ОСАГО начнут взыскивать с водителей.

Видео: 360.ru

Теги: баня, грабеж, гуф, наро-фоминск, рэпер
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии