Рэпер Гуф прибыл на слушание дела о грабеже в наро-фоминской бане

Рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, прибыл на слушание дела о грабеже в бане в Наро-Фоминске. Об этом сообщает телеканал "360".

На опубликованных кадрах видео рэпера проводили в зал судебного заседания. Обвинитель и его представитель на слушание дела не пришли.

Напомним, в октябре 2024 года музыкант вместе со своим другом напал на одного из посетителей бани в Апрелевке. Мужчини избили потерпевшего и отобрали смартфон. Ущерб оценили в 68 тысяч рублей. Сам рэпер вину не признал, его отпустили под подписку о невыезде.

Видео: 360.ru