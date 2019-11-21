Жена Энди Картрайта объяснила, почему расчленила его тело

Девушка не хотела омрачать память музыканта тем, что он умер от передозировки наркотиками.

Жена петербургского рэпера Энди Картрайта объяснила, почему расчленила его тело. По словам девушки, она не хотела омрачать память музыканта, поэтому решила скрыть от общественности и собственного сына информацию о том, что Картрайт умер от передозировки наркотиками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка рассказала, что нашла бездыханное тело Энди несколько дней назад в квартире дома №134 по Невскому проспекту. Она заявила правоохранителям, что очень сильно любила супруга, а сам рэпер был достаточно известен в узких кругах. Желая скрыть истинные причины смерти музыканта, она расчленила его тело и упаковала останки в пять пакетов.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца.

Фото: ВКонтакте / Энди Картрайт