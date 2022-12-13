Муж убитой и расчленённой в Германии петербурженки получил пожизненный срок

Обвиняемый в убийстве супруги отрицал свою причастность к преступлению. На одном из заседаний суда его мама даже взяла вину на себя, однако суд это не убедило.

Вальтер Бауманн был признан виновным в убийстве своей супруги Екатерины и приговорён к пожизненному сроку. Об этом сообщили в Telegram-канале "Где наша Катя", созданном близкими погибшей девушки.

Тело Екатерины Бауманн было найдено в чемодане у отеля в марте 2022 года после начавшихся в феврале поисков в портовом городе Бремерхафен. Её муж был арестован по подозрению в убийстве в этот же день.

Обвиняемый в убийстве супруги отрицал свою причастность к преступлению. На одном из заседаний суда его мама даже взяла вину на себя, однако суд это не убедило.

Как рассказала "Невским Новостям" мать Екатерины, больше всего её поразило то, что суд никак не исследовал участие его матери.

Хотя мать четко показала место, куда выкидывали ногу. Она однозначно участвовала и должна была быть привлечена, как соучастница. Светлана, мать Екатерины

Также она отметила, что ей не дают даже просто общаться с внучкой, но она не планирует сдаваться.

Фото: Telegram/ Где наша Катя