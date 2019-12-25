Дочь убитой в Германии петербурженки могут отдать в приемную семью

Тело девушки нашли в небольшом немецком городе Бремерхафене.

В начале марта в небольшом немецком городе Бремерхафене, на берегу реки Везер, нашли тело 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн. По предварительной информации, девушку убил и расчленил ее муж по имени Вальтер. "Невским Новостям" удалось связаться с матерью погибшей Светланой.

Женщина рассказала, что хочет перевести прах дочери в Россию, чтобы похоронить. У погибшей девушки осталась 5-летняя дочь в Германии. Скорее всего, ее отдадут в приемную семью. Однако Светлана надеется на лучшее и планирует забрать внучку. В этом вопросе ей помогают сотрудники российского консульства, МИД и друзья Екатерины.

Как продвигается расследование убийства, женщина ответить не смогла. Она пояснила, что немецкая полиция весьма неохотно делится подробностями.

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Фото: Instagram / gde_nasha_katya