В Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения останков младенца

Возраст ребенка на момент смерти составлял 13-22 месяцев.

В Петербурге расследуют убийство маленького ребенка, скелетированные останки которого нашли почти год назад. Об этом стало известно Piter.TV.

Скелет младенца нашли 23 марта 2021 года. Он лежал на земле в Южно-Приморском парке в 500 метрах от дома на улице Маршала Захарова.

По длине тела ребенка (около 88 см), по характеру молочных зубов и началу прорезания клыков, удалось установить приблизительный возраст 13-22 месяцев. На момент обнаружения останков давность смерти составляла от 1 до 6 месяцев при условии, что все это время труп находился в указанном месте.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Ленобласти в бочке нашли обгоревшие скелетированные останки человека.

Фото: Piter.TV