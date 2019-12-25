В Ленобласти в бочке нашли обгоревшие скелетированные останки человека

Подозреваемый мужчина задержан.

В СНТ "Строитель-2" Лужского района Ленобласти на участке возле временного строения в бочке были найдены обгоревшие скелетированные останки человека. Об этом стало известно Piter.tv

Установлено, что 24 февраля на участке 37-летний Е. во время бытового конфликта в ходе распития спиртных напитков ударил рукой по лицу 45-летнюю женщину. Она от удара упала на пол и больше не поднималась. Подозреваемый поместил тело в металлическую бочку и поджег.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Он был ранее судим за угрозу убийством и за наркотики.

Ранее в Мурино нашли мертвым полуголого 10-летнего мальчика.

Фото: pexels