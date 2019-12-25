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На Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта
Сегодня, 8:38
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nastya960

На Невском жена расчленила и положила в пять пакетов останки рэпера Энди Картрайта

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Она сообщила, что он скончался от передозировки наркотиками.

Расчлененный труп украинца нашли в квартире в центре Петербурга. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Накануне поздно вечером в полицию обратился 52-летний адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов. Он сообщил, что к нему обратилась знакомая 36-летняя петербурженка. Она заявили, что около четырех дней назад её муж, участник Versus Battle Энди Картрайт, предположительно скончался от передозировки наркотиками. Она расчленила его и пытается спрятать.

В квартире дома 134 по Невскому проспекту нашли останки 31-летнего гражданина Украины, упакованные в пять пакетов. На месте изъяли нож, молоток, пластиковый таз, разделочную доску, ножовку по металлу, наволочку.

Причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти.

В Петербурге подозреваемый в расчленении жены топором признал вину.

Фото: Piter.TV

Теги: наркотики, расчленила
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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