В Петербурге подозреваемый в расчленении жены топором признал вину

В ночь на 27 июля он нанес своей жене несколько ударов топором по голове, затем отрубил ноги, руки и голову. Все конечности он спрятал в чемодан, туловище выбросил в окно.

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Мне очень сейчас тяжело и стыдно перед родителями моей жены. Я раскаиваюсь в своем поступке. Мне жаль за то, что я натворил. подозреваемый

Мужчина полностью признал вину в содеянном. По предварительной информации, в ночь на 27 июля он нанес своей жене несколько ударов топором по голове, затем отрубил ноги, руки и голову. Все конечности он спрятал в чемодан, туловище выбросил в окно. Он объяснил свой поступок тем, что девушка после развода хотела забрать у него ребенка.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Расчленивший жену петербуржец был агрессивным и странным.

Видео: СК РФ