Расчленивший жену петербуржец был агрессивным и странным

Он часто конфликтовал с представителями ТСЖ и управляющей компанией.

Соседи мужчины, которого подозревают в убийстве и расчленении жены, охарактеризовали его как нервного и агрессивного человека. Об этом пишут "Невские Новости".

По словам жителей дома, подозреваемый часто конфликтовал с представителями ТСЖ и управляющей компанией. Однажды он судился с одним из этих органов, однако суд проиграл.

Также соседи рассказали о странных вещах, которые мужчина делал у себя дома. Например, он заклеил вентиляцию, в результате там скапливались вредные вещества. Петербуржец мог завестись на пустом месте. По мнению соседей, он вел себя так из-за травмы головы. При этом про супругу многие мало чего знали и думали, что их сосед живет с мамой.

Напомним, в ночь на 27 июля у дома на проспекте Художников обнаружили тело 24-летней женщины без рук, ног, головы и одежды. По подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужа погибшей.

По версии следствия, мужчина разрубил супругу топором. Женщина хотела развестись с мужем и забрать у него ребенка.

Фото: Piter.TV