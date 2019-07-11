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В Петербурге на проспекте Художников обнаружили расчлененное тело женщины
Сегодня, 8:20
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на проспекте Художников обнаружили расчлененное тело женщины

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Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге на проспекте Художников обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Выборгском районе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп женщины без головы, рук, ног и одежды. На вид ей было около 30 лет. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото:pixabay

Теги: проспект художников, расчлененное тело женщины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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