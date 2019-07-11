Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 27 июля, стало известно о том, что в Петербурге на проспекте Художников обнаружили расчлененное тело женщины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Выборгском районе. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили труп женщины без головы, рук, ног и одежды. На вид ей было около 30 лет.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в массовой драке получили ранения два петербуржца.

Фото:pixabay