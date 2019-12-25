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В массовой драке получили ранения два петербуржца
Сегодня, 13:32
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smirenny

В массовой драке получили ранения два петербуржца

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Драка началась в процессе ремонта в квартире. Где именно – не уточняется.

В результате массовой потасовки с поножовщиной в Петербурге пострадали двое. 

Сообщается, что ссора из-за ремонта возникла между мигрантами. Из-за драки мужчинам пришлось обратиться в скорую. Врачи зафиксировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, а у одного - резаную рану голени. Сотрудники полиции просматривают записи с камер видеонаблюдения и выясняют причины драки.

Ранее мы писали, что на Московском шоссе задержали двух человек за хулиганскую стрельбу холостыми.

Фото: pixabay

Теги: массовая драка, происшествие, ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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