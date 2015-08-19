Суд освободил актрису Дроздову от наказания за ранение Деля

Пострадавший подтвердил, что они с Дроздовой по-прежнему вместе.

Завершилось судебное разбирательство по громкому делу актёров Александры Дроздовой и Ильи Деля. В ночь на 12 апреля в центре Петербурга между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой Дроздова нанесла своему бойфренду ножевое ранение в живот. Деля был экстренно госпитализирован, а Дроздову задержали и поместили под домашний арест по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которая грозила ей до десяти лет лишения свободы, пишет КП-Петербург.

Однако в ходе следствия позиция пострадавшего сыграла ключевую роль. Дель с самого начала настаивал на том, что не хочет привлекать возлюбленную к уголовной ответственности, а случившееся называл несчастным случаем. В суде он также опроверг версию защиты Дроздовой о том, что её действия были вызваны необходимостью защитить ребёнка, присутствовавшего в квартире. По словам Деля, эта история является ложной, а ребёнок не имел отношения к конфликту.

В итоге суд переквалифицировал действия Дроздовой на часть первую статьи 118 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей было назначено 200 часов обязательных работ, однако от их отбывания актрису освободили — в связи с примирением сторон.

Ранее в ходе разбирательства Дроздовой смягчили меру пресечения, сняв электронный браслет и разрешив снова выходить на работу. Ситуация осложнялась тем, что Дель вновь попал в реанимацию после падения с высоты. Художественный руководитель театра имени Ленсовета Лариса Луппиан связала этот случай с алкоголем, однако сам актёр опроверг эти слова, заявив, что получил травму на съёмках. Впоследствии Дель перешёл из театра Ленсовета в театр имени Коммисаржевской.

После вынесения приговора Дель подтвердил, что остался доволен решением суда, и заявил, что они с Дроздовой по-прежнему являются парой. Дроздовой 27 лет, она известна по сериалам "Стрим", "Хутор" и фильму "Федя. Народный футболист". Дель, помимо театральных работ, снимался в "Короле и Шуте", "Пророке" и "Содержанках".