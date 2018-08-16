Замминистра юстиции указал на несоразмерность наказаний в Уголовном кодексе РФ

В качестве примера он привел разницу в сроках за мошенничество и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, заместитель министра юстиции России Вадим Федоров обратил внимание на существующие дисбалансы в системе уголовных наказаний. По его словам, хотя Уголовный кодекс содержит иерархически выстроенный перечень видов наказаний, вносимые изменения носят ситуативный характер, и правило соразмерности общественной опасности преступления и назначаемого наказания соблюдается далеко не всегда.

В подтверждение своих слов Федоров привел конкретный пример: мошенничество в особо крупном размере сегодня карается лишением свободы на срок до десяти лет, тогда как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — лишь до восьми лет. Такое несоответствие, по его мнению, требует системного пересмотра всей системы наказаний. Замминистра подчеркнул, что необходим комплексный подход к реформированию этой сферы, а не точечные корректировки.