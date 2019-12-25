На Московском шоссе задержали двух человек за хулиганскую стрельбу холостыми

Возбуждено уголовное дело по статье "мелкое хулиганство".

В Петербурге двое мужчин устроили стрельбу холостыми патронами себе на потеху. Вневедомственная охрана ГУ МВД задержала хулиганов, ведется разбирательство. Известно, что ЧП произошло в субботу, 25 июля, у дома № 13 по Московскому шоссе. Местные жители пожаловались в полицию на три выстрела, которые перепугали жителей многоэтажки. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны обнаружили двоих мужчин, один из которых действительно имел при себе пистолет.

Оказалось, что стрельбу устроил 32-летний мужчина. Он не вел прицельного огня по людям или мишеням, а просто решил "пострелять в воздух". Что касается самого оружия, то пистолет оказался "холостым", то есть, непригодным для стрельбы боевыми патронами. Хозяином "охолощенного" пистолета был второй мужчина, обнаруженный правоохранителями на месте ЧП: 35-летний петербуржец, генеральный директор одной из коммерческих фирм города.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, хулиганы были задержаны и направлены в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "мелкое хулиганство".

В отношении 32-летнего фигуранта составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Он задержан по административному производству. Владелец оружия обязан явкой. Решается вопрос о привлечении стрелка в качестве подозреваемого и избрании меры пресечения, которая предусматривает в том числе заключение под стражу.

Фото: Piter.TV