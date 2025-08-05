Врач рассказал, что категорически нельзя делать при порезе, чтобы не занести инфекцию

При небольших порезах достаточно промыть рану и закрыть стерильной марлевой салфеткой или пластырем.

Народные методы обработки ран — прикладывание листьев, смазывание слюной и промывание водой — не только бесполезны, но и опасны, так как могут занести инфекцию. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделился российский кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Врач отмечает, что "бабушкины" способы не имеют ничего общего с современной медициной, поэтому не должны использоваться человеком даже при небольших порезах. В том случае, если народное средство требует предварительной обработки, то риск заражения остается высоким.

Народный метод — это прикладывание подорожника, полизать, послюнявить, помыть родниковой водичкой, приложить какой-нибудь листочек. Это делать нельзя. Если мы говорим, например, про подорожник, то он находится на дороге. Его надо сначала хорошо помыть и обработать... Но и тогда можно занести в рану инфекцию. Андрей Кондрахин, врач

Эксперт пояснил, что для первичной обработки раны лучше использовать перекись водорода или современные антисептики — хлоргексидин или "Мирамистин". А зеленка и йод вышли из стандартов оказания помощи пострадавшему, так как достаточно агрессивны и могут портить одежду. Сейчас существуют менее токсичные и не красящие аналоги. Важно понимать, что йодом вообще нельзя обрабатывать рану изнутри, им можно обработать только поверхность вокруг раны для того, чтобы микробы туда не попали.

В петербургской стоматологии пациентка проглотила иглу во время рентгена.

Фото: Piter.tv