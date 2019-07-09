Найденную на Художников расчленённую женщину мог топором разрубить муж

Он сам рассказал полиции, что она хотела забрать у него ребенка после развода.

После обнаружения расчленённого тела женщины в Выборгском районе Петербурга полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мужчину, который является мужем погибшей. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ночью 27 июля у дома на проспекте Художников нашли тело без рук, ног, головы и одежды. В квартире задержанного мужчины были бурые следы.

По предварительной информации, погибшей является 24-летняя жена подозреваемого. Сам мужчина пояснил, что он разрубил жену топором, так как они думали разводиться, а она хотела забрать у него ребенка.

Фото: pixabay