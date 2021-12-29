Видео: на Художников сотрудник НЭО оставил мусор на лобовом стекле машины

Сотрудник коммунальных служб утром не смог проехать к площадке и был вынужден волочь контейнер по подтаявшему снегу.

В четверг, 13 января, водитель мусоровоза оставил отходы на лобовом стекле припаркованного автомобиля. Инцидент произошел во дворе дома 24 по проспекту Художников. Видео опубликовали в Telegram-канале "Аварийный Петербург".

На кадрах записи сотрудник коммунальных служб подвозит контейнеры к мусоровозу, а затем берет пару мешков с отходами и крепит их с помощью "дворников" к лобовому стеклу припаркованной машины.

По данным "Фонтанки", сотрудник компании "Петро-Васт" утром не смог проехать к площадке и вынужден был волочь контейнер по подтаявшему снегу. Представитель "Невского экологического оператора" заверил, что это категорически недопустимое поведение, они проведут проверку и разъяснительную работу с перевозчиком.

Ранее за новогодние праздники из Петербурга вывезли почти 400 тысяч кубометров отходов. Только за сутки из города вывезли более 46 тысяч кубометров мусора.

Фото и видео: Telegram / Аварийный Петербург