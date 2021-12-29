За новогодние праздники из Петербурга вывезли почти 400 тысяч кубометров отходов

Только за сутки из города вывезли более 46 тысяч кубометров мусора.

За новогодние праздники, 10 дней, из Петербурга вывезли 394 тысячи кубометров отходов. Об этом сообщили в пресс-службе "Невского экологического оператора".

Как рассказали в пресс-службе компании, на линии постоянно работает 427 единиц техники. С начала года дополнительно было привлечено более 40 единиц техники. Также в ближайшее время в Петербург прибудут еще несколько десятков мусоровозов.

В праздники петербуржцы массово жаловались на невывезенный мусор в ряде районов. Чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах. В пресс-службе рассказали, что общее количество обращений по всему городу снизилось на 13,6%. А все жалобы обрабатываются в сжатые сроки. При необходимости петербуржцы могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора через онлайн-систему.

Напомним, отныне ответственность за вывоз отходов в городе лежит на компании "Невский экологический оператор", которая с 1 января получила право оказывать коммунальные услуги. Комитет по природопользованию подписал 10-летнее соглашение с компанией.

Ранее петербуржцы высказались об уборке мусора в городе.

Фото: Piter.TV