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За новогодние праздники из Петербурга вывезли почти 400 тысяч кубометров отходов
Сегодня, 13:19
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За новогодние праздники из Петербурга вывезли почти 400 тысяч кубометров отходов

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Только за сутки из города вывезли более 46 тысяч кубометров мусора.

За новогодние праздники, 10 дней, из Петербурга вывезли 394 тысячи кубометров отходов. Об этом сообщили в пресс-службе "Невского экологического оператора". 

Как рассказали в пресс-службе компании, на линии постоянно работает 427 единиц техники. С начала года дополнительно было привлечено более 40 единиц техники. Также в ближайшее время в Петербург прибудут еще несколько десятков мусоровозов. 

В праздники петербуржцы массово жаловались на невывезенный мусор в ряде районов. Чаще всего жалобы на полные мусорные контейнеры возникают в Невском и Приморском районах. В пресс-службе рассказали, что общее количество обращений по всему городу снизилось на 13,6%. А все жалобы обрабатываются в сжатые сроки. При необходимости петербуржцы могут пожаловаться на несвоевременный вывоз мусора через онлайн-систему.

Напомним, отныне ответственность за вывоз отходов в городе лежит на компании "Невский экологический оператор", которая с 1 января получила право оказывать коммунальные услуги. Комитет по природопользованию подписал 10-летнее соглашение с компанией. 

Ранее петербуржцы высказались об уборке мусора в городе.

Фото: Piter.TV

Теги: вывоз мусора, невский экологический оператор, новогодние праздники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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