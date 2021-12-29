Мусорная реформа: петербуржцы об уборке мусора в городе

С 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа, теперь в городе работает единый региональный оператор по обращению с отходами — компания "Невский экологический оператор". После новогодних праздников многие жители жаловались в социальных сетях на горы мусора, которые не вывозят после новогодних праздников. Мы решили узнать, с какими проблемами столкнулись петербуржцы после введения новых правил вывоза отходов.

Многие опрошенные признались, что не слышали про мусорную реформу в Петербурге, только один человек смог объяснить, что означают изменения, введенные с 1 января. Опрос показал, что с проблемой переполненных баков столкнулась значительная часть петербуржцев, кроме того, жители заметили, что вместо вывоза мусора из пухто, оператор поставил новые контейнеры. Часть жителей надеются, что мусорная реформа поможет внедрить раздельный сбор мусора и усовершенствовать его переработку.

Видео: Piter.TV