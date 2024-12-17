Власти Петербурга планируют к 2030 году ликвидировать все нелегальные свалки

В ближайшее время будет разработан детальный план реализации этой программы.

Власти Северной столицы представили амбициозный план по борьбе с незаконными свалками в рамках стратегии социально-экономического развития города. Согласно документу, опубликованному на портале Смольного, все несанкционированные свалки должны исчезнуть с карты города в течение ближайших шести лет.

Ключевые положения стратегии:

Полная ликвидация всех выявленных незаконных свалок к 2030 году

Ежегодное сокращение числа свалок на 50%

Восстановление повреждённых территорий в пятилетний срок

Создание новых мощностей для обработки, утилизации и размещения ТКО

Особый акцент делается на комплексном подходе: помимо непосредственной уборки свалок, планируется развивать инфраструктуру для переработки отходов. Это должно предотвратить появление новых незаконных мусорных полигонов.



Фото: Piter.TV