Власти Петербурга планируют к 2030 году ликвидировать все нелегальные свалки

Власти Северной столицы представили амбициозный план по борьбе с незаконными свалками в рамках стратегии социально-экономического развития города. Согласно документу, опубликованному на портале Смольного, все несанкционированные свалки должны исчезнуть с карты города в течение ближайших шести лет.
Ключевые положения стратегии:
Полная ликвидация всех выявленных незаконных свалок к 2030 году
Ежегодное сокращение числа свалок на 50%
Восстановление повреждённых территорий в пятилетний срок
Создание новых мощностей для обработки, утилизации и размещения ТКО
Особый акцент делается на комплексном подходе: помимо непосредственной уборки свалок, планируется развивать инфраструктуру для переработки отходов. Это должно предотвратить появление новых незаконных мусорных полигонов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все