Соглашение о мусорной реформе скорректировано Ленобластью и Петербургом

Изменен документ от 2017 года.

Депутаты областного ЗакСа дополнили соглашение между Петербургом и Ленобластью по мусорной реформе. Скорректирован документ от 2017 года.

В соглашении появился пункт, обязывающий обе стороны создавать объекты, которые утилизируют отходы, для того, чтобы перерабатывать их во вторичный продукт.

Кроме того, по данным издания 47.news, для отслеживания мусоровозов теперь необходимо задействовать комплекс камер Северной столицы "Безопасный город". В Ленобласти для этих целей подключат региональную информационно-навигационную систему.

Ранее мы сообщали о том, что экоактивисты наводят порядок в парке имени Антипова в Волхове.

Фото: Piter.TV