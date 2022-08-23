Экоактивисты наводят порядок в парке имени Антипова в Волхове

В Волхове экоактивисты и волонтёры навели порядок в парке имени заслуженного лесовода Ленобласти Петра Антипова.

Экоактивисты Ленобласти убрали мусор, спилили засохшие деревья и посадили новые, расчистили русло ручья и поздравили лесничих с предстоящим профпраздником в Волхове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Проект реализует Фонд рационального природопользования при поддержке губернатора Ленобласти, а также депутата Госдумы Ольги Занко.

Ранее сообщалось, что семейное пиршество белых аистов: лакомство на свежескошенном поле Лужского района.

Фото: администрация Ленинградской области