Экоактивисты наводят порядок в парке имени Антипова в Волхове

Экоактивисты Ленобласти убрали мусор, спилили засохшие деревья и посадили новые, расчистили русло ручья и поздравили лесничих с предстоящим профпраздником в Волхове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.
Проект реализует Фонд рационального природопользования при поддержке губернатора Ленобласти, а также депутата Госдумы Ольги Занко.
Ранее сообщалось, что семейное пиршество белых аистов: лакомство на свежескошенном поле Лужского района.
Фото: администрация Ленинградской области
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