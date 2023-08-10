Семейное пиршество белых аистов: лакомство на свежескошенном поле Лужского района

В живописных просторах Лужского района началось удивительное событие природы – пир белых аистов.

Десятки изящных птиц собрались на свежескошенном поле, чтобы насладиться деликатесами – лягушками, ставшими настоящим лакомством для этой изящной птицы. Об этом пишет пресс-служба администрации Ленобласти.

Каждый год это невероятное зрелище привлекает внимание ученых, любителей природы и жителей района. Белые аисты, известные своей красотой и изысканным поведением, собрались на огромном поле, которое только что было покрыто зеленой травой.

Пир белых аистов на свежескошенном поле Лужского района стал еще одним напоминанием о том, что даже в современном мире природа способна удивлять и вдохновлять нас своими чудесами.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился детёныш манулов.

Видео: администрация Ленобласти