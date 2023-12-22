Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Ломоносовском районе

Отработанный сорбент будет передан местной администрации для последующей утилизации.

Спасатели завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".



Сегодня, 27 апреля, дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно посетила место разлива нефтепродуктов, находящееся в СНТ "Колос-1" Аннинского городского поселения. Для ликвидации загрязнения спасатели использовали сорбент, которым ранее были обработаны пожарный водоем и расположенная поблизости канава.

Отмечается, что отработанный сорбент будет передан местной администрации для последующей утилизации.

Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте ликвидировали разлив нефтепродукта.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО