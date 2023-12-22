Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Ломоносовском районе

Спасатели завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Сегодня, 27 апреля, дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно посетила место разлива нефтепродуктов, находящееся в СНТ "Колос-1" Аннинского городского поселения. Для ликвидации загрязнения спасатели использовали сорбент, которым ранее были обработаны пожарный водоем и расположенная поблизости канава.
Отмечается, что отработанный сорбент будет передан местной администрации для последующей утилизации.
Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте ликвидировали разлив нефтепродукта.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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