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Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Ломоносовском районе
Сегодня, 15:18
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Спасатели ликвидировали разлив нефтепродуктов в Ломоносовском районе

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Отработанный сорбент будет передан местной администрации для последующей утилизации. 

Спасатели завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО". 
 
Сегодня, 27 апреля, дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно посетила место разлива нефтепродуктов, находящееся в СНТ "Колос-1" Аннинского городского поселения. Для ликвидации загрязнения спасатели использовали сорбент, которым ранее были обработаны пожарный водоем и расположенная поблизости канава. 

Отмечается, что отработанный сорбент будет передан местной администрации для последующей утилизации. 

Ранее мы писали, что на Пискаревском проспекте ликвидировали разлив нефтепродукта.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: аварийно-спасательной службы ло, ленобласть, ликвидация разлива нефти, разлив нефтепродуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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