Парк "Монрепо" станет бесплатным 9 мая

Жителям и гостям Выборга предлагают бесплатно побывать в парке Монрепо 9 мая. Такую информацию предоставили в пресс-службе музея.
В мае без оплаты посетить парк можно будет в День Победы. В другие дни вход для взрослых граждан России стоит 300 рублей, а для иностранцев — 600 рублей.
Попасть в Монрепо бесплатно возможно каждый второй четверг месяца.
Ранее мы сообщили о том, что новые форматы акции "Бессмертный полк" представили жителям Ленобласти.
Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"
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