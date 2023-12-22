Парк "Монрепо" станет бесплатным 9 мая

В другие дни вход для взрослых граждан России стоит 300 рублей, а для иностранцев — 600 рублей.

Жителям и гостям Выборга предлагают бесплатно побывать в парке Монрепо 9 мая. Такую информацию предоставили в пресс-службе музея.

В мае без оплаты посетить парк можно будет в День Победы. В другие дни вход для взрослых граждан России стоит 300 рублей, а для иностранцев — 600 рублей.

Попасть в Монрепо бесплатно возможно каждый второй четверг месяца.

Ранее мы сообщили о том, что новые форматы акции "Бессмертный полк" представили жителям Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"