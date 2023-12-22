В Ленобласти сотрудники ДПС сопроводили в больницу годовалого ребенка

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает.

В Ленобласти сотрудники ДПС помогли быстро сопроводить в больницу годовалого ребенка. Об этом 9 мая рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Накануне, 7 мая, на выезде с автодороги "Магистральная" на автодорогу Зеленогорск — Приморск — Выборг нес службу наряд отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленобласти в составе капитана полиции Михаила Ульнырова и старшего лейтенанта полиции Евгения Мельникова. Около 16:30 их внимание привлек водитель автомобиля Kia, выбежавший из машины и позвавший на помощь.

Мужчина сообщил, что в его автомобиле находится маленький ребенок, которому срочно необходимо в больницу. В иномарке также была женщина-фельдшер, 23-летняя местная жительница и ее годовалый ребенок. Врач отметила, что у малыша высокая температура, кислородное голодание и судороги, и его необходимо доставить в реанимацию.

Сотрудники дорожной полиции на служебном автомобиле со включенными звуковыми и световыми приборами сопроводили машину в медицинское учреждение, где ребенку оказали срочную медицинскую помощь. Как позже выяснилось, молодая мать вызывала "скорую", но врачей долго не было, после чего обратилась в фельдшерский пункт Приветнинского с жалобами на высокую температуру у малыша. Фельдшер, оценив серьезность ситуации, приняла решение о незамедлительном доставлении ребенка в больницу, но по пути они заблудились.

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось избежать трагедии.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти