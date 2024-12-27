Стадо европейских косуль заметили в Выборгском районе Ленобласти

Сейчас в регионе проживают более 1,5 тыс. особей, что в пять раз больше, чем 10 лет назад.

В Выборгском районе Ленобласти засняли стадо европейских косуль. Их легко узнать по белоснежному пятну вокруг хвоста, которое называется "зеркалом", рассказал биолог Павел Глазков.

Это "зеркало" очень важно для визуальной коммуникации животных, оно полностью формируется после осенней линьки. С помощью "зеркал" в группе поддерживается зрительный контакт между его членами.

В спокойном состоянии шерсть в области "зеркала" лежит гладко, прилегая к телу. В случае опасности, шерсть у косули встает дыбом, и все пятно моментально распускается подобно белоснежной хризантеме, увеличиваясь в размере почти в два раза. Этот сигнал моментально передается всему стаду. Павел Глазков, биолог

В регионе в последние годы численность европейской косули увеличилась. Сейчас в области проживают более 1,5 тыс. особей, что в пять раз больше, чем 10 лет назад. Животное можно встретить и на территории Петербурга.

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Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Кристина Кашкарова)