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Четверо иностранцев попытались незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленобласти
Сегодня, 16:32
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Четверо иностранцев попытались незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленобласти

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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Пресечена попытка незаконного пересечения границы РФ группой лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности страны по Петербургу и Ленобласти.

В феврале в Выборгском районе рядом с границей сотрудники управления задержали четверых иностранцев. Они хотели попасть в Финляндию. 

Кроме того, поймали мужчину, который оказал помощь в совершении этого преступления. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору). 

В отношении нарушителей Выборгский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгский район ленобласти, попытка незаконного пересечения границы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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