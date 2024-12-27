Четверо иностранцев попытались незаконно попасть в Финляндию через границу в Ленобласти

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ.

Пресечена попытка незаконного пересечения границы РФ группой лиц. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления Федеральной службы безопасности страны по Петербургу и Ленобласти.

В феврале в Выборгском районе рядом с границей сотрудники управления задержали четверых иностранцев. Они хотели попасть в Финляндию.

Кроме того, поймали мужчину, который оказал помощь в совершении этого преступления. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В отношении нарушителей Выборгский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба Пограничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Петербургу и Ленобласти